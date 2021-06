Stiri pe aceeasi tema

- Staff-ul tehnic al Ripensiei UVT are un nou component, incepand de astazi, 9 iunie. Calin Mada revine in staff-ul echipei de seniori, in calitate de antrenor secund. El a mai ocupat aceasta funcție și intre 2018 și 2020, ca asistent al lui Alexandru Pelici. Calin Mada a fost ”secundul” lui Alex Pelici…

- Zi plina de lucru pentru președintele executiv al Petrolului Ploiești, Costel Lazar, cel care… nu a mai apucat, din cauza multiplelor probele de rezolvat, nici sa-și schimbe camașa purtata ieri la prezentarea noului antrenor principal, Nicolae Constantin (nu cred ca a semnat contracte, tot ieri, și…

- Pe scurt, din ultima etapa a ligii secunde, secțiunea play-out: Ripensia a scapat de barajul pentru menținere, dupa ce a invins in minutul 92. In celalalt meci al seriei A, Recea a invins mai mult decat surprinzator la Cluj, 3-2, dar degeaba… Resita a retrogradat! Unirea Slobozia – Comuna Recea vor…

- CSM Resita a retrogradat in Liga a III-a de fotbal, dupa ce a fost invinsa, sambata, de Unirea Slobozia, cu 1-0, in deplasare, in etapa a 7-a din play-out-ul esalonului secund. Au mai retrogradat in liga a treia Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina si Aerostar Bacau. Comuna Recea (Grupa A) si Unirea…

- FCU Craiova s-a impus clar, cu 4-2 (0-1), in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei CS Mioveni. Partida a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Gazdele au marcat prin Campagno (’59), Negru (’62), Blidar (’68) și Albu (’90+4). Oaspeții au replicat prin…

- Simona Halep a declarat ca si-a pierdut concentrarea in finalul setului secund al intalnirii cu Sara Sorribes Tormo, care a revenit de la 1-5 la 5-5, in setul secund. "A fost un meci bun, desi in finalul setului secund probabil nu am fost concentrata suficient, dar si ea a revenit foarte puternic.…

- Ripensia s-a despartit de unul dintre (re)fondatorii sai, Radu Suciu. Fostul goalkeeper al Politehnicii Timisoara a ales sa activeze „usor” in afara Timisoarei, la Clubul Sportiv Comunal Dumbravita, pe postul de manager general. Suciu a fost creditat de la inceput cu ideea reinfiintatirii Ripensiei,…

- FC U Craiova ramane fara victorie dupa revenirea pe „Ion Oblemenco”! Oltenii au remizat cu Farul, scor 0-0, și mai amana cu o etapa accederea in play-off. Craiova și-ar putea asigura calificarea in play-off abia in utlima etapa, cand joaca in deplasare cu CSM Reșița. Revenit la carma echipei pe care…