- Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters. Whelan - care, in afara de cetatenia americana,…

- Statele Unite au anuntat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilatie pentru a ajuta Rusia sa combata epidemia COVID-19, la cateva saptamani dupa ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informeaza AFP preluat de agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat initiativa…

- Statele Unite s-au opus adoptarii unui comunicat redactat de Rusia care isi propunea denuntarea utilizarii mercenarilor in Venezuela, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU organizate miercuri, la New York, la solicitarea Moscovei, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Adoptarea…

