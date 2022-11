Doua fete de 10 și de 12 ani au fost rapite din Brașov și forțate sa intrețina mai multe acte sexuale, au stabilit anchetatorii. Agresiunea a avut loc intr-o parcare și in interiorul unei localitați din Prahova, unde au fost gasite cele doua minore. Suspectul este recidivist. Din cercetari a reieșit faptul ca, in data […] Articolul Un fost pușcariaș condamnat pentru viol, eliberat in baza legii recursului compensatoriu, a rapit și violat doua fete de 10 și 12 ani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .