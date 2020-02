Stiri pe aceeasi tema

- PROCES…Tribunalul Vaslui a stabilit competenta materiala si teritoriala a instantei care va judeca noul dosar de coruptie al fostului primar al comunei Gagesti, Tiberiu Lorin Coatu. Astfel, judecata va fi facuta de magistratii Tribunalului care vor stabili si primul termen de judecata. De data asta,…

- „Pe mine ma îngrijoreaza putoarea dictaturii ce se insinueaza tot mai discret în PSD. Așa ca am decis azi (n.red. duminica) sa deschid eu primul geamul în partid, ca sa intre racoarea energica a democrației în PSD: îmi anunț candidatura pentru președinția PSD la…

- CIN’ SA FIE?… Adunarea generala a membrilor Conferinta Municipala a PSD Barlad a hotarat prin vot secret numele celor trei membri care continua competiția interna pentru a fi desemnat candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Barlad. Cei trei doritori sunt Roxana Miron Feraru, Dorin Apostu…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Serviciul Roman de Informatii le cere judecatorilor constanteni sa anuleze o hotarare a Consiliului Local Constanta. Dupa ce Serviciul a castigat initial procesul, la Judecatoria Constanta, Sectia civila a Tribunalului din oras a rasturnat situatia: instanta de apel a admis actiunea Municipiului Constanta…

- Sperantele lui Nicolae Robu de a scapa de cel mai redutabil candidat in competitia pentru un nou mandat de primar, candidatul USR, Dominic Samuel Fritz, ca urmare unui acord la nivel national intre PNL si aceasta formatiune, au fost spulberate, miercuri, de cei de la filiala locala a Uniunii Salvati…

- Iulian Bocșe, fost primar de Crasna, condamnat la 3 ani de inchisoare pentru luare de mita și abuz in serviciu a caștigat pe timpul detenției 900 de euro, daune morale de la Penitenciarul Rahova. Sentința de fond primita in noiembrie 2017 nu este definitiva nici in noiembrie 2019, dovada ca…

- Aseara am avut placerea sa particip la o intalnire pe care Virgil Pirvulescu a avut-o cu cetațenii interesați sa asculte proiectele sale de viitor si care, in definitiv ne privesc și pe noi ca cetațeni ai Ramnicului! Inca de la inceput, Pirvulescu a ținut sa menționeze ca el este un om pentru oameni…