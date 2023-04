Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul unei intreprinderi a fost condamnat pentru evaziune fiscala si a fost obligat sa achite statului un prejudiciu de 9 milioane de lei. Procurii au constatat ca intreprinderea nu a platit impozite si taxe in valoare de peste cinci milioane de lei.

- „Pe fondul constatarilor si al unei reduceri a incasarilor de venituri a statului, este evident - si cred ca asta nu are de ce sa deranjeze pe nimeni - ca si statul roman trebuie sa faca o ajustare de cheltuieli bugetare, mai ales in zona cheltuielilor ne-esentiale. Drept pentru care, colegii de la…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, atrage atentia ca abuzul in serviciu nu este permis si asteapta sa vada forma finala pe care o va avea controversata initiativa legislativa votata miercuri in Senatul Romaniei, insa are incredere in buna-credinta a colegului sau de familie politica,…

- Nu sunt specialist in Drept constitutional pentru a ma pronunta fara echivoc daca e mai bine sa avem un parlament bicameral sau unicameral. Nici nu stiu daca 300 este numarul optim de parlamentari. Dar, mi se pare de bun simt ca alesii poporului sa t...

- Twitter a incheiat anul 2022 cu scandaluri legate de conturi blocate ale celor care documentau traiectoria avioanelor lui Elon Musk, dar si ale unor jurnalisti. Intre timp conturle au fost deblocate si pana si Trump si Kanye au fost primiti inapoi pe platforma. Acum Twitter a deschis o sectiune de dispute…

- Legea pensiilor private a fost modificata la finalul anului trecut, astfel incat moștenitorii pot opta daca vor banii celui decedat in contul bancar sau in contul de Pilon II, potrivit Adevarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ungaria amenința Uniunea Europeana cu justiția dupa ce a fost exclusa din programul Erasmus. Este vorba despre sancțiunile impuse de Bruxelles guvernului de la Budapesta pentru subminarea statului de drept prin lipsa masurilor reale de combatere a corupției.