Stiri pe aceeasi tema

- Seful companiei Xerox, Jeff Jacobson, si alti sase membri ai Consiliului de Administratie vor demisiona, dupa ce compania a ajuns la o intelegere cu actionarii majoritari care s-au opus preluarii de catre Fujifilm din Japonia, relateaza BBC. Seful companiei Xerox, Jeff Jacobson, si alti…

- Prim-ministrul Shinzo Abe a declarat vineri ca Japonia saluta summitul dintre liderii Coreei de Nord si de Sud ca un pas pozitiv si ca asteapta ca Phenianul sa ia masuri concrete pentru a-si respecta promisiunile, informeaza Reuters. Japonia va ramane in contact strans cu Statele Unite si Coreea…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a anuntat miercuri ca accepta sa lanseze discutii despre "acorduri comerciale" cu Statele Unite, recunoscand in acelasi timp ca exista in continuare diferente de vedere pe aceasta tema cu presedintele Donald Trump care l-a primit in Florida, relateaza AFP. "Am convenit…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord in viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, in urma discutiei cu Ri Yong Ho, ca nu…

- Vicepremierul japonez Taro Aso a exclus varianta initierii unor negocieri pentru un acord comercial bilateral cu Statele Unite, subliniind ca o astfel de intelegere nu ar fi in beneficiul tarii sale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepremierul japonez Taro Aso a exclus, joi, varianta initierii unor negocieri pentru un acord comercial bilateral cu Statele Unite, subliniind ca o astfel de intelegere nu ar fi in beneficiul tarii sale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Agentul neurotoxic de uz militar cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal la 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) ar fi fost plasat in valiza fiicei acestuia inainte ca ea sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, relateaza The Telegraph, citand surse, informeaza AGERPRES . Serghei…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…