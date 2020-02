Tony Abbott, fost prim ministru a dezvaluit ca autoritațile malaeziene de la cel mai inalt nivel au crezut inca de la inceputul anchetei ca in cazul dispariției zborului MH370 operat de Malaysia Airlines este vorba de un scenariu de sinucidere, potrivit digi24.ro.

Toby Abbott a spus ca a fost destul de „limpede” pentru el ca aeronava disparuta de pe radar in 2014 a fost „aproape sigur” prabușita deliberat de pilot, potrivit News.com.au.

„Din cate am ințeles – am ințeles destul de clar – de la cel mai inalt nivel din guvernul Maleziei este ca foarte, foarte devreme in ancheta, ei…