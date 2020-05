Fostul sef de stat francez Valery Giscard d'Estaing, 94 de ani, este vizat de o plangere pentru agresiune sexuala depusa de o jurnalista germana care il acuza ca i-a atins posteriorul de mai multe ori la sfarsitul lui 2018, scrie presa franceza, potrivit news.ro.

Ann-Kathrin Stracke, jurnalista in varsta de 37 de ani, care lucreaza pentru televiziunea publica germana WDR, a afirmat joi ca actualul membru al Consiliului constitutional si fostul sef de stat (1974-1981) i-a pus mana pe posterior de trei ori in timpul unui interviu realizat in biroul sau parizian. Ea a confirmat astfel informatiile…