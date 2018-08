Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei afirma, referitor la o OUG pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale si interceptari ilegale pe care o va propune ministrul Justitiei, ca e „alta prostie” și explica intr-o postare pe Facebook și de ce.„Iar povestea cu OUG pe revizuire pe motiv de protocoale…

- Judecatorul Horatius Dumbrava, fost presedinte CSM, a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la anuntul ministrului Justitiei privind adoptarea unei OUG pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale, ca e bine totusi ca astfel de proiecte sa fie dezbatute in Parlament.

- Fostul judecator CCR, Toni Grebla, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o OUG pentru revizuirea sentințelor bazate pe protocoale sau interceptari este binevenita, in condițiile in care e vorba despre reglementarea unor situații tranzitorii, obligatoriu de facut cand apar modificari legislative.Toni…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca o OUG pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale și interceptari ilegale ar fi o soluție legislativa care sa deschida calea eliminarii oricarei suspiciuni cu privire la procese comandate.”Din punctul meu de vedere e oportuna…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la o OUG pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale și interceptari ilegale pe care o va propune ministrul Justiției, ca Tudorel Toader are susținere totala din partea coaliției PSD-ALDE."Tudorel…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la o OUG pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale si interceptari ilegale pe care o va propune ministrul Justitiei, ca Tudorel Toader are sustinere totala din partea coalitiei PSD-ALDE.

- Florin Iordache, președinte al comisiei speciale pentru legile justiției, a declarat miercuri ca un simplu atac la CCR al modificarilor Codului Penal nu inseamna ca Opoziția are dreptate, in timp ce alesul USR Ion Stelian a acuzat ca modificarile sunt cu dedicație pentru Liviu Dragnea."Am…

- "In acest moment, ce dezbatere? Daca respectam sau nu decizia Curtii? Ce dezbatere sa facem? Atunci cand deciziile sunt clare si evidente, sa le puna in aplicare. Ce exemplu da presedintele cand avem decizii ale Curtii si refuza sa le puna (in aplicare – n.r.)? Asta nu e atac la statul de drept?",…