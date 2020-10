Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi este o propunere de inchidere a activitații operatorilor economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, cu excepția pariurilor și loteriilor unde se elibereaza bilet, cu respectarea regulilor de distanțare și a masurilor de siguranța sanitara. De asemenea,…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, au anuntat, luni, separat premierii celor doua tari care au inregistrat o puternica recrudescenta a cazurilor de contaminare, noteaza AFP preluat de agerpres. "Situatia…

- "Este a douazecea oara cand mi se pune aceasta intrebare, fara sa existe nicio intentie din partea nimanui, nici din Guvern, nici partea CNSU, nici din partea presedintiei, nici din partea specialistilor. Este o tema de campanie inventata de PSD, care nu are nimic la baza. Obiectivul nostru constant…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, si-a depus, duminica, dosarul de candidatura la functia de primar general al Capitalei. Actualul europarlamentar a declarat ca Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine Partidul Național…

- Guvernul impulsioneaza IMM-urile sa utilizeze telemunca Foto: flickr.com/photos/nuridao Guvernul a adoptat în sedinta de astazi un act normativ care are drept scop impulsionarea angajatorilor sa utilizeze telemunca. În acest sens, Executivul a prevazut acordarea,…

- "Nu cred ca presedintele Iohannis ar impune o stare de urgenta fara respectarea absoluta a procedurii. Starea de urgenta e deja o actiune ce afecteaya consitent drepturile fundamentale. Nu cred ca ar merge pe aceasta varianta fara sa respecte intocmai procedurile.Incep sa isi dea seama ca…

- In pofida tuturor recomandarilor, continuam sa batem record dupa record. Peste 1.000 de cazuri noi de COVID-19 intr-o singura zi. Alerta maxima se intampla la aproape trei saptamani de cand Curtea Constituționala a hotarat ca oamenii nu sunt obligați sa stea internați doar in baza unui ordin de ministru.…

- Epidemiologul Molnar Geza a afirmat, sambata, la Digi24, ca numarul mare de cazuri din ultima vreme nu este raspandit egal in toata țara iar in acest moment Romania trece printr-o “revenire” a primului val de imbolnaviri, care va trece in maxim doua saptamani. „In momentul de fața nu discutam de o stare…