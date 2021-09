Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Sarkozy a primit inca o condamnare. Fostul președinte francez a fost condamnat la un an de inchisoare, fiind gasit vinovat de finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. In martie, politicianul a mai primit o sențința de 3 ani de inchisoare.

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la un an de închisoare de o instanța din Paris în dosarul privind finanțarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, relateaza Reuters.Însa este puțin probabil ca Sarkozy, în vârsta de 66 de ani, sa…

- Un tribunal corectional de la Paris l-a gasit vinovat, joi, de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2012 pe fostul sef de stat francez Nicoas Sarkozy, in cadrul dosarului "Bygmalion", in care parchetul a cerut sa fie condamnat la un an de inchisoare, dintre care sase luni cu suspendare.…

