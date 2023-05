Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier rus Mihail Kasianov, care a fost in același timp și primul șef de guvern al lui Vladimir Putin, a declarat joi ca, in opinia sa, atacul de miercuri cu drone asupra Kremlinului a fost o „operațiune pusa in scena” de catre Rusia, informeaza Sky News.

- In opinia analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului , Guvernul Rusiei este cel care a organizat in noaptea de marti spre miercuri atacul cu drone deasupra complexului Kremlinului din centrul Moscovei, de care acuza Ucraina, potrivit EFE.

- Potrivit CNN, Vlodimir Zelenski a negat ca țara sa ar fi responsabila de presupusul atac cu drone asupra Kremlinului. Președintele Ucrainei a declarat ca ei nu au suficiente arme ca sa-l atace pe Putin sau sa atace Moscova, ci lupta pentru țara lor. „Noi nu il atacam pe Putin sau Moscova. Noi luptam…

- Ucraina spune ca nu are „nimic de-a face” cu presupusul atac cu drone asupra Kremlinului. Ucraina afirma ca nu iși folosește mijloacele sale pentru a ataca alte țari, relateaza CNN . „Nu avem informații despre așa-zisele atacuri nocturne asupra Kremlinului”, a declarat pentru CNN purtatorul de cuvant…

- Rusia susține ca Ucraina a incercat un atac cu drone asupra Kremlinului, in cursul nopții de 2 spre 3 mai 2023, dar ca acest atac a eșuat. Rusia susține ca pregatește represalii impotriva Ucrainei, drept raspuns la atacul care urma sa loveasca palatul Kremlinului din Moscova. Rusia susține ca acest…