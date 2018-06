Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Bruxellesul a facut pregatiri pentru posibilitatea amanarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si pentru posibila prelungire a negocierilor, arata documente citate de cotidianul britanic The Independent si publicatia germana Handelsblatt.Teoretic, Marea Britanie ar urma sa paraseasca…

- Marea Britanie ar putea adera din nou la Uniunea Europeana dupa Brexit, admite deputatul eurosceptic Jacob Rees-Mogg, membru al Partidului Conservator, informeaza cotidianul The Telegraph. Jacob Rees-Mogg a subliniat ca rezultatul referendumului din 2016 privind apartenenta Marii Britanii…

- Nord-irlandezii ar vota in proportie covarsitoare in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana daca s-ar organiza un referendum asupra acordului final privind Brexit-ul, potrivit unui sondaj de opinie citat luni de cotidianul britanic The Guardian. La referendumul din 2016, in Irlanda de…

- Romanii care lucreaza in Marea Britanie ar trebui sa fie liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca Regatul Unit se pregatește sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul vine de la ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti.

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE ar fi "perfect rational", sustine fostul premier britanic Tony Blair. Un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana ar fi "perfect rational", a declarat, joi, fostul premier Tony Blair, care sustine…