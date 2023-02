Stiri pe aceeasi tema

- Concernul rus Gazprom este un partener de cooperare impredictibil, de aceea este necesar sa existe alternative, declara șeful Delegației UE in Republica Moldova, Ambasadorul Janis Mazeiks, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES . Potrivit oficialului,…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a cerut luni comunitații internaționale sa iși sporeasca presiunile asupra Rusiei pentru a opri razboiul. Maia Sandu a condamnat luni atacurile repetate ale Rusiei asupra cetațenilor, facilitaților civile și infrastructurii critice din Ucraina. „Comunitatea…

- Un fost premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, recomanda unirea cu Romania, drept o soluție pentru a rezolva criza economica pe care o strabate, in prezent, Republica Moldova. Vlad Filat a fost premier la Chișinau timp de patru ani și este unul dintre cei mai bogați oameni din Republica Moldova.…

- Parlamentul a adoptat, joi, cu votul a 55 de deputați, prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Documentul a fost aprobat la propunerea Guvernului de la Chișinau, informeaza TV8.md și Moldpres . Premierul Natalia Gavrilița a declarat…

- Germania doneaza vineri, 18 noiembrie, 40 de milioane de euro Republicii Moldova pentru depașirea crizei energetice. Banii vor ajunge direct la oameni prin factura la energie.Dupa majorarea substanțiala a tarifelor la agenții energetici, pe fondul razboiului din Ucraina, Guvernul de la Chișinau…

- Cele peste 100 de rachete trase de ruși asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au afectat și Republica Moldova. Multe regiuni din Moldova au ramas fara electricitate in timpul atacului masiv cu rachete rusești asupra Ucrainei. Alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta pe 15 noiembrie…