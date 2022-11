Un fost premier a fost împușcat! Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost impușcat și ranit in timpul unui marș de protest in Lahore, transmite BBC. Membri ai partidului sau PTI au spus ca alți patru oameni au fost raniți joi, insa nimeni nu a fost ucis. Nu este clar daca a fost impușcat in picior sau laba piciorului, insa un consilier a fost citat spunand ca nu este in pericol. Khan, in varsta de 70 de ani, conducea marșul de protest spre capitala Islamabad pentru a cere alegeri anticipate. Un consilier de rang inalt a declarat pentru AFP: „A fost o incercare de a-l ucide, de a-l asasina”. Inlaturat in aprilie de o motiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

