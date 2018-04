Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a reacționat și a emis un comunicat dupa ce portarul Mihai Minca a avut un mesaj dur catre antrenorul clujenilor, Dan Petrescu. (Detalii aici) Minca, dat afara in vara de Dan Petrescu, este acuzat de clujeni ca a creat probleme in cantonament. Mai mult, clujenii spun ca Minca ar fi consumat…

- Adrian Mutu l-a vizitat pe Gigi Becali la palat si i-a transmis ca e pregatit sa-i ia locul lui Nicolae Dica. "Dica nu pleaca pana in vara. Daca ia titlul, ramane. Daca nu castiga, vedem pe cine pun. Tu nu ai antrenat pe nicaieri, nu ai demonstrat ce poti. Du-te si ia o echipa, pe viitor o…

- CSM Poli Iasi - CFR Cluj 1-1. CFR Cluj nu a profitat de pasul gresit al rivalei FCSB (2-2 cu Viitorul) si a inregistrat un tot un rezultat de egalitate, in urma caruia a ramas la doua puncte in spatele liderul condus de Nicolae Dica. Petrescu a pus tunurile pe arbitraj si a anuntat ca va pleca…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Dan Petrescu pentru ca injura in timpul meciurilor atat jucatorii cat și arbitrii. Nicolae Dica a vorbit și el despre acest subiect și spune ca niciodata n-a injurat nici ca jucator, nici ca antrenor. "Eu nu injur niciodata. Nu mi-a placut niciodata nici cand eram jucator.…

- CFR Cluj a caștigat cu greu meciul cu CSM Poli Iași, 2-1, cu un gol marcat in minutul 90+3. Dupa meci, Bogdan Mara, directorul sportiv al CFR-ului, a facut scandal și l-a acuzat pe arbitrul Iulian Calin ca l-a eliminat intenționat pe Dan Petrescu, care nu va sta pe banca la meciul cu FCSB. "Exista cu…

- FC Voluntari a reușit sa mai bifeze un transfer in saptamana premergatoare ultimei etape din sezonul regulat. Ilfovenii l-au adus pe goalkeeper-ul Mihai Minca (33 de ani), goalkeeper-ul izgonit vara trecuta de Dan Petrescu de la CFR Cluj, anunța pagina oficiala de Facebook a lui FC Voluntari. Acesta…

- Portarul albaiulian Mihai Minca și-a gasit, in sfarșit, echipa, acesta semnand luni, in ultima zi de transferuri, un contract cu prim-divizionara FC Voluntari. Goalkeeperul in varsta de 33 de ani a traversat o perioada tulbure, dupa ce la finele turului ACS Șirineasa (liderul Seriei a 5-a din Liga a…

- Gigi Becali a agitat spiritele la CFR Cluj, dupa ce a anunțat ca este interesat de Giedrius Arlauskis. ”Mie-mi place Arlauskis, dar sa vedem daca-i vom înnebuni pe cei de la CFR. Daca-l iau, e titular", a transmis latifundiarul, marti, la ProX. CFR…