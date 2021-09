Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va lua astazi, 8 septembrie, o decizie in ceea ce privește obligativitatea purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 de metri in jurul scolilor. Daca masura va fi adoptata, va intra in vigoare din 13 septembrie, atunci cand elevii…

- Prefectul Brașovului, Catalin Vasii, anunța reintroducerea obligativitații purtarii maștii de protecție in zonele cu potențial de aglomerare și pe o raza de o suta de metri in jurul școlilor. ”In aceasta saptamana voi propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgența actualizarea zonelor cu potențial…

- Dupa ce Campania „Selfie pe tren nu ia like-uri, ia vieți!” derulata de Poliția Romana anul trecut nu a avut efectele dorite in Neamț, dovada fiind cele doua accidente grave prin electrocutare carora le-au cazut victime adolescenți de 14-15 ani din Roman (amanunte aici și aici ), astazi, 19 august,…

- Doua fetițe din comuna Lunca Bradului, județul Mureș, au fost lovite de un copac dobotat de furtuna, sambata seara. Una dintre fete și-a pierdut viața, iar sora sa este ranita. Cele doua fete de 6, respectiv 5 ani, se aflau intr-un cort in zona Valea Ilvei din județul Mureș, in momentul in care un copac…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii de Om pe Mare (ARSVOM) va fi desființata, a anunțat, duminica, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Acesta a precizat ca atribuțiile ARSVOM vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Catalin Drula a anunțat, la Timișoara, ca premierul…

