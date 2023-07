Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 iulie, Poliția Capitalei a fost sesizata sambata, 29 iulie, de un incident in care un barbat s-a impușcat in cap cu pistolul pe care-l avea.Un barbat in varsta de 63 de ani s-a impușcat, in timp ce se afla la domiciliu. Acesta s-a impușcat in zona capului, cu un pistol letal, deținut legal,…

- Sambata, 29 iulie, Poliția Capitalei a fost sesizata sambata, 29 iulie, de un incident in care un barbat s-a impușcat in cap cu pistolul pe care-l avea.Un barbat in varsta de 63 de ani s-a impușcat, in timp ce se afla la domiciliu. Acesta s-a impușcat in zona capului, cu un pistol letal, deținut legal,…

- Oferta de angajare de excepție: salariu de 1.000 de euro pentru un post de dispecer pentru un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei. Și inca jobul nu a fost luat! Anunțul de angajare inedit circula de la inceputul acestei luni pe mai multe site-uri de profil. Culmea! Nu se cere experiența…

- Un val de acuzații privind presupuse ilegalitați savarșite de primarul Capitalei, Nicușor Dan, a generat o ampla investigație desfașurata de catre anchetatorii DNA. Reclamațiile sosite ieri la Primaria Capitalei au deschis calea unei anchete ample care vizeaza presupuse fapte nelegale comise de catre…

- Pensia medie pentru limita de varsta a fost in luna mai 2023 de 2.245 lei in cazul asigurarilor sociale de stat, potrivit datelor comunicate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Suma a fost cu 13% mai mare fața de aceeași luna a anului trecut, iar puterea ei de cumparare (pensia reala) s-a…

- Oana Lis a recunoscut ca a fost la un pas de desparțire de Viorel Lis. In urma cu ani de zile, din cauza neințelegerilor, cei doi au bagat divorțul. Rapid s-au impacat și continua sa formeze un cuplu și acum, vor chiar sa adopte și un copil. Invitata in emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV,…

- Cadavrul unui politist pensionar a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti si procurori. ”La data de 9 mai 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o…