Un fost polițist din Vaslui a dat nouă spargeri în doar patru luni Noua spargeri in doar 4 luni. Este recordul unui fost polițist din Vaslui care s-a specializat in furtul și golirea seifurilor din farmacii și sali de jocuri. Barbatul, fost agent de poliție rurala in cadrul IPJ Vaslui, a fost reținut intamplator, fiind depistat de polițisti avand asupra sa un cuțit in zona de agrement a complexului Palas, din Iași. Fostul polițist intrase in atenția colegilor sai in urma cu mult timp. Prima sa spargere a avut loc la sfarșitul lui octombrie anul trecut, cand a intrat intr-o farmacie din Iași. La acel moment, acesta a spart cu un levier sticla ușii de acces și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

