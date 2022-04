Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca trei politisti si un jandarm au savarsit infractiunea de fals in declaratiile de avere, dupa ce nu au declarat in total suma de 180.000 de lei, bani castigati din jocuri de noroc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat indicii referitoare la savarsirea infractiunii de fals in declaratii sau existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate, in cazul unui fost cadru militar cu functie de conducere comandant pluton in cadrul Inspectoratului…

- Dosarul are indicativul 1565 118 2021 si a ajuns pe rolul Curtii de Apel Constanta dupa ce Tribunalul Constanta si a declinat competenta de solutionare a cazului, apreciind ca aceasta apartine Curtii. Parti in cauza sunt Ionel Claudiu Doicaru, in calitate de reclamant si, respectiv, Agentia Nationala…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printr-o hotarare definitiva, starea de incompatibilitate a medicului chirurg Salem Zahra, directorul medical al Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate in anul 2019.…

- Neculai Constantin Grigoras, consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Ciurea, a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). Firma sotiei sale a facut afaceri cu institutia publica pe care el o reprezenta in valoare de aproape 290.000 lei. "In perioada exercitarii…

- Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate l-au declarat incompatibil pe fostul secretar al comunei Siretel din timpul mandatului primarului liberal Gheorghe Ancuta (condamnat cu suspendare pentru coruptie inca din toamna anului 2017, dar ramas in functie pana la alegerile din 2020). Liviu Gheorghita…

- Un politist de frontiera din cadrul ITPF Oradea, agent operativ in cadrul Punctului de frontiera Nadlac, a fost gasit de Agentia Nationala de Integritate cu o avere nejustificata de 100.000 lei, institutia anuntand ca a cerut declansarea unui control in caz.

- A fost joia neagra in familia unei fetițe de 11 ani, care a murit ucisa pe trecerea de pietoni de un polițist care mana cu o viteza amețitoare fara sa fie in vreo misiune. Declarații ale tatalui fetiței ucise „Dumnezeu face in asa fel incat si acest politist o sa plateasca si el tot cu viata, pentru…