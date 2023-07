Stiri pe aceeasi tema

- A murit barbatul in varsta de 63 de ani, fost politist, care s-a impuscat in cap sambata, intr-un imobil de lux din Sectorul 1 al Capitalei. Barbatul a decedat la Spitalul Elias, unde fusese transportat in stare foarte grava. Reprezentantii Spitalului Elias au transmis ca fostul polițist a decedat,…

- Barbatul, in varsta de 63 de ani, s-a impuscat in cap sambata, 29 iulie, in locuința sa din Sectorul 1 al Capitalei. El a fost transportat in stare grava la Spitalul Elias, unde a decedat, potrivit News.ro.Trupul barbatului urmeaza sa fie transportat la Institutul National de Medicina Legala, au transmis…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- Conferentiar universitar doctor Anca Pantea Stoian, medic primar diabet zaharat, nutritie si boli metabolice la Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice din Bucuresti si presedintele Comisiei de Diabet, nutritie si boli metabolice a Ministerului Sanatatii, a explicat News.ro un fenomen…

- O femeie din Ecuador a murit la cateva zile dupa ce s-a trezit in sicriu, inainte de propria inmormantare, socandu-i pe participantii la priveghi, relateaza CNN. Bella Montoya, in varsta de 76 de ani, a fost declarata decedata initial de un medic la spitalul din Babahoyo, la 9 iunie. Insa atunci cand…

- Scene șocante au avut loc, noaptea trecuta, in Capitala. Patronul unor restaurante a fost impușcat și batut crunt de o banda de motocicliști. Incidentul deosebit de grav a avut loc chiar in fata unuia dintre restaurantele din Sectorul 2, pe care omul de afaceri le conduce. In timp ce acesta statea la…

- Un cunoscut doctor de la Maternitatea Polizu s-a impușcat in cap in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse, se pare ca este vorba despre doctorul Nicușor Branescu care a folosit un pistol neletal. Din primele informații, nu se cunoaște in ce scop a fost folosit acest pistol neletal, posibil airsoft.…