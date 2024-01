Un fost ofițer SRI s-a trezit că i s-a furat pistolul cu zeci de cartușe din vila din Voluntari Poliția este in alerta, dupa ce a fost furat un pistol cu zeci de cartușe din vila din Voluntari a unui fost ofițer SRI. Sambata, fostul ofițer a anunțat poliția ca i-au fost furate din casa pistolul, zeci de cartușe, precum și bijuterii. Locuința barbatului din Voluntari a fost pradata de hoți, cel mai probabil in noaptea de vineri spre sambata, cand acesta nu se afla acasa. Vecinii barbatului au auzit zgomote, dar nu au anunțat poliția. In momentul in care proprietarul locuinței s-a intors la imobil a constatat ca din seif lipsesc pistolul, cartușele și bijuterii. El a declarat poliției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

