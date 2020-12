Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputatilor detine sefia a 8 comisii permanente, PNL - 6, USR PLUS - 4, UDMR - 2, AUR - 2 si grupul minoritatilor nationale - 2. * Grupul parlamentar PSD a obtinut presedintia a 8 comisii permanente. Costel Dunava va conduce Comisia pentru politica economica,…

- La Senat, PSD preia comisiile constitutionala, de politica externa, de afaceri europene, de ape si paduri, sanatate, comunicatii, de regulament si Comisia pentru drepturile omului. Liberalii vor prelua presedintia comisiilor juridica, de aparare, de agricultura, invatamant, cultura, transporturi si…

- Camera Deputatilor a aprobat raportul Comisiei de validare care include 329 de mandate de deputati. Comisia a stabilit amanarea validarii doar in cazul lui Francisc Toba, din partea Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR). Noii deputati depun juramantul In temeiul articolului 7 din Regulamentul Camerei…

- Liderii noii coaliții de guvernare formata din PNL-USR-PLUS și UDMR au imparțit șefiile comisiilor parlamentare. Interesant este faptul ca PNL a luat Comisia SRI, in timp ce USR-PLUS a luat Comisia SIE. Citește și: Adriana Saftoiu, mesaj acid pentru Ludovic Orban: Cand te inconjori de lingușitori,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat vineri raport de admitere pentru ridicarea imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu si incuviintarea solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale. Au fost 19 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si zero voturi nule. Liberalii au votat la vedere pentru…

- Prezenta in studioul Bistrițeanul Live, deputatul USR-Plus Cristina Iurișniți a prezentat publicului amendamentele și legile inițiate de ea și adoptate in Parlament. „Totul pornește de la educație. Educația pentru Sanatate este unul dintre cele 24 de angajamente USR-Plus pentru viitoarea guvernare.…

- In 12 octombrie 2015, Liviu Dragnea a fost ales cu 97% din voturi in functia de presedinte al PSD. Sub conducerea sa, PSD a obtinut, in decembrie 2016, majoritatea relativa in alegeri si, impreuna cu ALDE, a format ulterior trei guverne. In mai putin de doi ani, din ianuarie 2017 pana in noiembrie 2018,…

- Comisia de industrii si servicii din Camera Deputatilor asteapta propuneri de la Ministerul Muncii pentru a legifera situatia consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, Sorin Plumb, presedintele comisiei parlamentare. El a participat la conferinta online "Energia in priza", organizata…