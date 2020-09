Stiri pe aceeasi tema

- „Citule, nu te-ai plictisit de minciunile tale? Dar intai as vrea sa iti fie clar ca Start Up Nation este un program care sprijina antreprenorii. Acestia, de obicei, nu fac politica. De aceea nu trebuie sa iti bati joc de ei. In ce consta minciuna. Cand vorbesti despre restante la plata facturilor de…

- Fostul ministrul pentru Mediul de Afaceri Stefan-Radu Oprea i-a transmis lui Florin Citu ca minte cu nerusinare atunci cand spune ca PSD a lasat restante la plata facturilor de 1,4 miliarde lei pentru programul Start-up Nation. Senatorul social-democrat adauga ca aceste facturi nu existau, iar „documentele…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, lanseaza un nou atac la adresa PSD, afirmand, sambata, ca la inceputul anului 2019 restanțele la plata facturilor pentru Start-Up Nation erau de 1,4 miliarde lei, iar alocarea era de doar 383 de milioane. Cițu face și o afirmație grava: „PSD trebuie sa dispara”.„La…

- Fostul ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ștefan Radu Oprea, ii da replica actualului ministru de Finanțe, Florin Cițu, cel care il chema pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, la o cafea, la Ministerul de Finanțe, sa ii explice care este situația financiara a Romaniei. Oprea ii explica lui Cițu ca este…

- Suma alocata suplimentar Ministerului Sanatatii in cadrul rectificarii bugetare este de 3,11 miliarde de lei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in debutul sedintei de Guvern.

- Ministrul Finantelor Publice, Forin Citu,afirma, joi, ca Guvernul a castigat increderea investitorilor, lucru dovedit de faptul ca in luna iunie 2020 costurile cu plata dobanzilor au fost mai mici decat cele platite, in iunie 2019, de Guvernul PSD. De asemenea, Citu anunta rezultate financiare „de…

- Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice din Senat, a anuntat ca va depune o plangere penala la adresa ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, in baza legii raspunderii ministeriale, ca urmare a refuzului ministrului de a se prezenta la audieri, potrivit Agerpres.