- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Noua din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Ceilalți pacienți au fost scoși pe geam, intr-o operațiune dramatica de salvare…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- Sunt momente cumplite pentru familiile și apropiații pacienților care au pierit in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Mai multe rude ale victimelor au venit pentru a afla ce s-a intamplat cu oamenii dragi lor, pe care i-au pierdut in urma tragediei. S-au facut acuzații…

- Președintele Klaus Iohannis a transmit ca este „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde noua persoane au murit in urma unui incendiu pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase, iar evenimentul este „o noua drama teribila care confirma infrastructura deficitara a sistemului de sanatate romanesc”,…

Președintele Klaus Iohannis se declara „ingrozit" de tragedia de la Constanța, unde a avut loc un incendiu la Spitalul de Boli Infecțioase, și susține ca „statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala de a-și proteja cetațenii", iar azi "este o zi neagra, de

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea și fostul ministru PSD al Sanatații, Florian Bodog, reacționeaza vineri in cazul incendiului cu morți de la spitalul din Constanța. „Nu era de ajuns ca Romania este pe locul 6 in lume și pe locul 2 in Europa la decesele COVID… Nu era de ajuns ca decesele…

