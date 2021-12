Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat ca Marian Neacșu este propunerea lui pentru funcția de secretar general al Guvernului! Asta, deși fostul lider PSD are o condamnare de 6 luni de inchisoare cu suspendare. Neacșu a fost exclus din PSD, in era Liviu Dragnea, și s-a inscris in PRO Romania, de unde PSD l-a susținut…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații nu vor rasturna propriul guvern, daca varianta rotativei nu funcționeaza, dar nici nu vor mai ramane la guvernare daca PNL va refuza, in anul 2023, sa predea functia de premier. „Partidul Social Democrat se va retrage de la guvernare,…

