- Arestarea unui presupus spion chinez in cadrul guvernului britanic a starnit ingrijorari cu privire la metodele de colectare de informații ale Beijingului și la interferența acestuia in democrațiile occidentale. China a fost acuzata deja de razboi cibernetic și spionaj tehnologic.

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare,…

- Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit,…

- Ofiterul din cadrul agentiei de achizitii militare arestat in Germania pentru spionaj in favoarea Rusiei a avut acces la informatii extrem de sensibile, referitoare la sistemele de razboi electronic, a afirmat vineri presa germana, relateaza AFP.

- China anunta vineri ca a descoperit recent un ”caz de spionaj” in favoarea Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA) implicand un cetatean chinez, Zeng, care a furnizat ”informatii secrete esentiale” in schimbul unei sume de bani, relateaza AFP, conform news.ro.”In urma unei anchete minutioase,…

- Principalul acuzat intr-un dosar care vizeaza trei barbați din sudul Californiei, care au legaturi cu un grup extremist rasist, de planificare și implicare in revolte la mitinguri politice in California, a fost extradat in Statele Unite din Romania, a anunțat astazi Departamentul de Justiție al SUA.…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a fost achitat definitiv in dosarul privind tragicul accident rutier in care, in anul 2015, un polițist și-a pierdut viața.Instanța a stabilit ca Gabriel Oprea nu este responsabil in accidentul polițistului.Tribunalul București a decis, pentru prima data, achitarea…