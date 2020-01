Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei patru indivizi acuzati de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak a descris, luni, in detaliu, crima pentru care pledeaza "vinovat" in procesul care are loc la Pezinok, in apropiere de Bratislava, scrie AFP.

- Turcia isi va spori sprijinul militar catre guvernul libian recunoscut international, daca va fi necesar, si isi va evalua optiunile in plan terestru, aerian si maritim, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmit Reuters si dpa. "Daca va fi necesar, vom spori…

- Ari Boulogne este fiul lui Nico, cantareata grupului The Velvet Underground, cu Alain Delon, dar actorul a negat mereu ca este tatal lui, potrivit Le Figaro, potrivit Mediafax.Asemanarea dintre cei doi este evidenta. De treizeci de ani, Ari Boulogne, in varsta de 56 de ani, incearca sa demonstreze…

- Barbatul reținut de DIICOT pentru ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu in casa lui Gheorghe Dinca va fi arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Tribunalul București a admis cererea procurorilor. Avocatul acestuia, Valentin Vladu, a spus ca Ștefan Risipițeanu nu și-a recunoscut vinovația in fața instanței…

- Vicepresedintele parlamentului slovac Martin Glvac a demisionat joi in urma dezvaluirilor privind legaturile sale cu un om de afaceri care ar fi ordonat uciderea jurnalistului Jan Kuciak in februarie 2018, caz care a dus la ample proteste soldate cu demisia premierului de la acea vreme, Robert Fico,…

- Laurențiu Dinița (44 de ani), fost atacant la Steaua și ultima data antrenor la Concordia Chiajna, a fost invitatul lui Victor Vrinceanu la GSP LIVE și a recunoscut ca, deși a imbracat tricoul roș-albastru, a crescut cu Dinamo in suflet. „Am ținut cu Dinamo pana am plecat la Steaua și inca ceva timp.…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi analizeaza situatia generata de ancheta Rise Project despre afacerile lui Dan Barna. Aceasta vorbeste despre un nou tip de "jurnalism de investigatie servit", dar si despre faptul ca liderul USR este victima unui mecanism al serviciilor care a fost tolerat in cazul…