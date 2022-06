Stiri pe aceeasi tema

Fostul baron al drogurilor Gilberto Rodriguez Orejuela, care mult timp a fost considerat unul dintre cei mai mari traficanti de droguri din lume dupa decesul lui Pablo Escobar, a murit la varsta de 83 de ani intr-o inchisoare din SUA, a confirmat avocatul sau miercuri, citat de AFP preluat de agerpres.

Cel puțin 14 elevi au fost uciși și un profesor a decedat in urma in urma impușcaturilor de marți de la o școala primara din Texas, au declarat surse pentru ABC News.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede majorarea pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa in aceasta categorie si zoofilia.

Cel putin 43 de detinuti au murit in timpul unor confruntari intre bande rivale care au avut loc luni intr-o inchisoare din Ecuador de unde alti circa o suta de detinuti au reusit sa evadeze profitand de violente, informeaza marti AFP, conform AGERPRES.

Cel putin 20 de persoane au murit, duminica, in urma unei revolte intr-o inchisoare din sudul Ecuadorului, informeaza AFP, conform news.ro.

Liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat astazi, 25 martie, anunța presa rusa.

Yvan Colonna, cel mai cunoscut militant pentru independenta Corsicai, condamnat la inchisoare pe viata pentru asasinarea unui prefect francez, a murit luni seara in urma agresiunii suferite in detentie, care a provocat manifestatii violente pe insula, relateaza AFP.

Liderul opozitiei conservatoare din Germania, Friedrich Merz, afirma ca o interventie a NATO in Ucraina ar deveni o posibilitate in cazul in care Rusia ar realiza atacuri tintite asupra centralelor nucleare, transmite vineri DPA.