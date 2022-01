Mario Jardel (48 de ani), fostul mare fotbalist din anii '90 și 2000, a oferit niște detalii uluitoare din viața sa. Brazilianul a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai perioadei in care a jucat, reușind sa marcheze 388 de goluri in intreaga cariera. Acesta a caștigat titlul in Portugalia alaturi de Porto și Sporting, in ciuda unei vieți extrasportive dezastruoase. ...