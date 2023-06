Stiri pe aceeasi tema

- In unul din cele mai sarace judete ale Romaniei, Teleorman, un magistrat are pensie speciala de aproape 30.000 de lei, de 14 ori peste pensia medie pentru limita de varsta din acest judet, arata datele pe luna iunie a casei de pensii din acest judet. Potrivit acestor date, in judet sunt 75 de magistrati…

- Pensia medie pe țara, la intii aprilie 2023, dupa indexare, constituie 3640 de lei, fiind cu 18,6 procente mai mare decit in anul 2022. Cele mai mari pensii le au persoanele din municipiile Chișinau și Balți, iar cele mai mici batrinii din raioanele Șoldanești și Nisporeni. In anul 2023, pensia medie…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) relateaza Agerpres. Dintre acestia,…

- Peste zece mii de pensionari, din care mai mult de jumatate sunt foști magistrați (judecatori și procurori), sunt beneficiari ai pensiilor speciale platite de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP).Numarul ”specialilor” a crescut in luna aprilie 2023 cu 24 fața de luna trecuta.Cei…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,004 milioane de persoane in 2022, in scadere cu 75.000 de persoane fata de anul precedent, in timp ce pensia medie lunara a crescut cu 11,3% pana la valoarea de 1.855 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi, informeaza AGERPRES…

- Anul trecut numarul mediu de pensionari ai sistemului de asigurari sociale de stat a fost de 4,607 milioane de persoane, ceea ce reprezinta o scadere de 47.000 de persoane fata de anul anterior. In acelasi timp, pensia medie lunara de asigurari sociale de stat a fost de 1.775 lei.Raportul dintre pensia…

- ”In trimestrul IV 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 4.992.000 persoane, in scadere cu 4.000 de persoane fata de trimestrul III 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.604.000 persoane, in creṣtere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie…

- Pensia medie lunara a inregistrat o crestere cu 0,5% in trimestrul IV al anului trecut, raportat la trimestrul anterior, ajungand la 1.866 lei, numarul mediu de pensionari fiind de 4,992 milioane de persoane, in scadere cu 4.000 de persoane, informeaza joi Institutul National de Statistica (INS). Potrivit…