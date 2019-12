Stiri pe aceeasi tema

- Un reputat IT-ist din Romania, Ciprian Jichici, fost membru PNL Timiș, pune tunurile pe șeful PNL Timiș, Nicolae Robu. Jichici a demisionat din partid din cauza politicii de promovare din partid. Pe scurt, liberal cu ștate vechi și cu o profesie respectabila, Jichici a fost nemulțumit ca Robu promova…

- "Decidem impreuna", acesta pare sa fie sloganul PNL Timis pentru urmatoarea perioada, cel putin dupa spusele presedintelui Nicolae Robu. Liderul liberal... The post Robu: „E intoxicare. Decidem impreuna” appeared first on Renasterea banateana .

- Odata numit cabinetul Orban, in PNL Timis e armonie si o atmosfera foarte buna. Presedintele organizatiei, Nicolae Robu, spune ca planurile de viitor sunt mari, iar imediat dupa sarbatori, filiala se apuca de campania electorala pentru locale. In forurile de conducere ale PNL Timis atmosfera de bunavointa…

- Seara nefasta pentru un barbat din Timiș, care a provocat un accident rutier și a ajuns la spital, cu rani. Șoferul și-a facut-o cu mana sa, dupa ce, baut fiind, a pierdut controlul volanului și a ajuns in afara carosabilului, in șanț. Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropierea localitații Periam.…

- Timișoara se umple de catarge. Dupa intersecția dintre strazile Michelangelo și Bratianu și Piața Libertații, Primaria Timișoara a mai gasit inca un loc in care sa inalțe un catarg cu steag tricolor. Este vorba chiar de spațiul verde din fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, unde, in locul in…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul subit, astazi, la miezul zilei. Din primele informații, acesta se afla la volanul unui camion incarcat cu bitum, atunci cand a murit, in localitatea Nițchidorf, din Timiș. Conform primelor informații, șoferul ar fi suferit un infarct. Vom reveni cu amanunte. Articolul…

- Elena Udrea va avea prefect de Timis! Alin Popoviciu este prima varianta a PNL Timis pentru functia de prefect, ne-au declarat surse din partid. Secretar general al PNL Timis, Popoviciu este considerat un apropiat al presedintelui Nicolae Robu. Figura controversata, Popoviciu a fost unul dintre oamenii…

- Daca in urma cu cateva luni, Nicolae Robu, liderul PNL Timis, era la baionete cu cei de la USR, ulterior a lasat tonul disputelor mult mai jos. Acum, se pare ca pipa pacii intra in pauza, cel putin deocamdata, iar liberalul cauta confirmarea fanilor de pe Facebook in a da sau nu replici formatiunii…