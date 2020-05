Un fost judecător CCR spulberă planurile Guvernului. Miza? Impunerea stării de alertă după 15 mai „Unele din aceste abuzuri sunt evidențiate și in spațiul public. Pentru ca starea de alerta sa fie operaționala guvernul trebuie sa reglementeze rolul autoritaților și comitetele județe, dar pana acum acest lucru nu a fost facut. Trebuie respectata masura OMS care cere sa testam. Fara respectarea acestei directive nu se pot impune masuri pentru ca nu se cunoaște situația corecta”, a declarat Toni Grebla la Antena 3. Președintele Iohannis și Guvernul ar avea in vedere declararea starii de alerta, dupa ziua de 15 mai, cand expira starea de urgența. „Discutam de doua saptamani aceste variante. Decizia… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

