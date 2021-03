Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (50 de ani) a dezvaluit ca DDB a incercat sa il convinga sa preia postul de antrenor al lui Dinamo, imediat dupa demisia lui Ionel Gane (49 de ani). Gigi Mulțescu este noul antrenor al lui Dinamo, omul care și-a asumat salvarea de la retrogradare a „cainilor”. Marius Șumudica spune…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ va evolua si in acest sezon in play-out, dupa ce infrangerea de luni seara, cu FC Arges (1-2), a confirmat aceasta realitate trista si din punct de vedere matematic.

- Ionel Gane a anunțat dupa 1-2 cu FC Argeș ca renunța la banca tehnica a lui Dinamo, iar șefii clubului vor ca azi sa numeasca noul antrenor. Așa cum GSP.ro a anunțat dupa meci, cațiva reprezentați ai programului DDB au luat legatura cu Gigi Mulțescu pentru a-i cere sa revina la clubul din Ștefan cel…

- Gica Popescu (53 de ani), președintele Viitorului, spera in continuare la accederea in play-off. Dinamo - Viitorul 0-5, totul AICI! Viitorul a urcat pe locul 10, dupa victoria categorica din Ștefan cel Mare. Distanța pana la play-off este de 7 puncte, dar Gica Popescu spera in continuare. Gica Popescu,…

- Ionel Danciulescu, managerul academiei de juniori la CS Dinamo și un jucator emblematic din istoria clubului din Ștefan cel Mare, a fost invitatul de marți dimineața a lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live și a discutat despre forma slaba a celor de la FCSB din ultima perioada. ...

- Cornel Dinu (72 de ani), fostul mare jucator al lui Dinamo, nu l-a iertat pe Ovidiu Popescu (26 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, cel care a produs daune pe arena din Ștefan cel Mare dupa derby-ul de acum doua zile (0-1). Conform spuselor lui Mister, Ovidiu Popescu ar fi obținut doar șase puncte…

- Suporterii-acționari ai lui Dinamo au anunțat ca l-au convins și pe polonezul Janusz Gol, 35 de ani, sa continue in Ștefan cel Mare și sa accepte micșorarea contractului. La puțin timp dupa ce au anunțat ca Deian Sorescu și Ante Puljic vor continua la Dinamo, suporterii „cainilor” au emis un nou comunicat,…

- Gigi Mulțescu (69 de ani), fostul antrenor al celor de la Dinamo, a vorbit in aceasta dimineața despre problemele financiare interminabile cu care confrunta fosta sa echipa. „SMURD-ul” e in continuare in club, dar nu la prima echipa. Mulțescu este șeful scouterilor din „Ștefan cel Mare” și incearca,…