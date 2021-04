Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (64 de ani) spune ca Mirel Radoi (40 de ani) nu a greșit cand i-a criticat pe „tricolori”, dupa eșecul din Armenia, scor 2-3. Victor Pițurca a fost un selecționer hulit, din cauza stilului defensiv pe care il practica echipa naționala. Liber de contract acum, spune ca ar refuza o eventuala…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, la postul Pro X, dupa infrangerea cu 2-3 suferita in deplasare cu Armenia, ca se gandeste la demisie, el precizand ca va avea o discutie cu conducerea FRF pentru ca poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa neasteptat de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenia a obtinut prima sa victorie in fata Romaniei, dupa un joc modest facut de tricolori, in care au abundat…

- Dorinel Munteanu subliniaza defectele din jocul naționalei: experimentele la care apeleaza Radoi șubrezesc apararea, motiv pentru care toata echipa e fragila. Cel mai selecționat fotbalist din istoria „reprezentativei” e convins ca un alt rezultat decat victoria in Armenia ar constitui un motiv de rușine.…

- Viorel Moldovan, fost internațional și antrenor secund al Romaniei, a comentat infrangerea Romaniei cu Germania, 0-1, din preliminariile CM 2022. Armenia - Romania, miercuri, ora 19:00, preliminarii CM. 2022. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe PRO X Fost antrenor la Petrolul, Moldovan…

- Romania intalneste in aceasta luna Macedonia de Nord, Germania si Armenia. Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat astazi lotul de jucatori convocat pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.Intre…

- Echipa naționala a Romaniei a primit o lovitura dura inainte de debutul in preliminariile CM 2022, dupa ce Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Selecționerul echipei naționale a Romaniei avea programata miercuri, 17 martie, la Casa Fotbalului, o conferința de presa in care ar fi trebuit…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat preliminar 22 de jucatori care evolueaza in strainatate pentru partidele primei reprezentative cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia din preliminariile Cupei Mondiale 2022, informeaza, vineri, site-ul oficial al FRF. Pe…