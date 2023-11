Aleksasenko, care a criticat razboiul Rusiei in Ucraina, traieste in exil in Statele Unite, dupa ce a intrat in conflict cu guvernul presedintelui Vladimir Putin, si fusese deja desemnat ”agent strain”. TASS a relatat ca Aleksasenko a fost adaugat pe lista de persoane urmarite a Ministerului de Interne pentru o acuzatie penala nespecificata. Reuters nu a putut accesa imediat baza de date generala a ministerului. Aleksasenko a declarat pentru Reuters ca intrarea sa in baza de date nu s-a schimbat in niciun fel in ultimii cinci ani. Parlamentarul rus Vasili Piskarev a declarat saptamana aceasta…