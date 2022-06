Un fost gardian nazist în vârstă de 101 ani a fost condamnat la închisoare în Germania. Ce acuzație i s-a adus Cel mai batran criminal nazist care a fost judecat vreodata intr-un tribunal german, Josef S, a primit o pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru ca a ajutat la uciderea a mii de prizonieri la Sachsenhausen, langa Berlin.Ajuns acum la varsta de 101 ani, barbatul a fost gasit vinovat ca, in calitate de gardian al lagarului de concentrare nazist, a ajutat și a favorizat uciderea a 3.518 de persoane. Inculpatul a negat intotdeauna ca ar fi fost gardian SS in lagar.De asemenea, barbatul a fost complice la impuscarea prizonierilor de razboi sovietici si la uciderea altor deținuți cu gaz Zyklon B.„Nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

