Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul din Hamburg l-a condamnat joi la doi ani de inchisoare - cu suspendare - pe un fost gardian de lagar nazist in varsta de 93 de ani, cuprivire la complicitate la mii de crime comise la Stutthof, in Polonia, in 1944 si 1945, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acuzatul Bruno Dey "este…

- Un fost gardian nazist, in varsta de 93 de ani, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare de catre o instanța din Hamburg, incheindu-se astfel unul dintre ultimele procese privind atrocitațile comise in timpu, Germaniei naziste.

- Chiar daca Marcel Ciolacu nu foloseste formula "lagar nazist", termenul "lagar" este asociat aproape automat de majoritatea oamenilor cu structurile inchise folosite de regimul nazist pentru a detine si, ulterior, ucide in special evrei, dar si alte minoritati. Derapajele care suprapun nazismul cu politica…

- Regizorul rus de teatru si film Kirill Serebrennikov a fost condamnat vineri, la Moscova, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri intr-o afacere considerata politica de partizanii sai, scrie AFP."Reabilitarea lui Serebrennikov este posibila fara o pedeapsa reala",…

- CONDAMNAT… Un barbat in varsta de 22 de ani, Marius Tiberiu Butnaru, din comuna Ibanesti, judetul Vaslui, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat, a fost condamnat cu suspendare dupa ce a fost judecat pentru comiterea unei prime infractiuni de talharie calificata, in luna octombrie 2019,…

- Acuzatiile s-au referit la agresiunile comise de japonezi in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si la grave incalcari ale legilor si obiceiurilor razboiului. La 4 noiembrie 1948, procesul s-a incheiat cand 25 din 28 de inculpați japonezi au fost gasiți vinovați. Dintre ceilalți trei inculpați,…

- Ziarul Unirea Barbat din Teiuș, condamnat la inchisoare cu suspendare doar pentru ultraj, dupa ce a fost iertat de concubina. Acesta a MUȘCAT un polițist de mana Un barbat in varsta de 31 de ani, din Teiuș, s-a deplasat la apartamentul concubinei, situat in Alba Iulia, distrugandu-i ușa de acces. Polițistul…