Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va face o solicitare oficiala in zilele urmatoare pentru a juca pe Ghencea meciul cu CFR, insa CSA are deja o strategie prin care va respinge cererea clubului lui Becali: va invoca faptul ca au existat litigii caștigate și inca mai exista și altele care se judeca intre Cubul Sportiv al Armatei…

- FCSB a reușit sa caștige in deplasarea de la Cluj, cu liderul CFR, scor 1-0, iar meciul din retur are șanse mari sa se joace cu trofeul de campioana pe masa. Meciul decisiv nu se va putea desfașura insa pe Arena Naționala, stadionul urmand a fi inchiriat incepand cu 16 mai pentru organizarea festivalului…

- Gigi Becali (63 de ani) susține ca FCSB ar putea evolua pe noul stadion din Ghencea, interzis pana acum echipei sale. Duminica seara, dupa victoria cu CFR Cluj, capitanul Florin Tanase iși declarase dorința de a juca pe stadionul Steaua in ultima etapa din play-off. ...

- Banel Nicolița (37 de ani) rememoreaza, in partea a treia a interviului acordat Gazetei Sporturilor, momentele petrecute in Ghencea, la FCSB, in special parcursul european din 2006, cand roș-albaștrii au ajuns pana in semifinalele Cupei UEFA. ...

- Minutul 56 al partidei dintre CSA Steaua și Petrolul a adus cea mai controversata faza a meciului. La 1-0 pentru Petrolul, clubul din Ghencea a primit o lovitura de pedeapsa, contestata vehement de oaspeți. FOTO Penalty controversat in CSA Steaua – Petrolul +1 FOTO FOTO: Captura DigiSport Dupa o acțiune…

- Pe 24 februarie 1987, golul lui Gica Hagi contra lui Dinamo Kiev a adus Stelei al doilea trofeu european, dupa Cupa Campionilor in '86. Astazi, la 35 de ani distanța, gloriile roș-albastre au celebrat momentul in Ghencea. La evenimentul organizat in „Sala Sevilla” a noului stadion din Ghencea au participat…

- Mijlocașul dreapta Razvan Andronic (22 de ani) s-a antrenat cu CSA Steaua, a fost la un pas de semnarea contractului, dar va fi cedat de CFR Cluj la FC Brașov. Anunțul a fost facut de Ioan Marginean, președintele clubului de sub Tampa. Saptamana trecuta, Razvan Andronic a aparut intr-o imagine cu tricoul…

- Ilie Barbulescu a jucat la Callatis intre 1989 si 1991, echipa din Mangalia fiind ultima din cariera sa. Marti, 1 februarie, se implinesc doi ani de la moartea fostului mare fotbalist roman Ilie Barbulescu, cel care a jucat in cariera sa si la Callatis Mangalia. Barbulescu s a stins din viata la varsta…