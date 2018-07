Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis miercuri AGERPRES, in scurt timp, Comisia Europeana urmeaza sa transmita o informare pe acest subiect, care va cuprinde recomandari pentru fi difuzate catre consumatorii din toate…

- Fostul capitan si selectioner al echipei nationale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, i-a transmis, sâmbata seara, un mesaj de felicitare Simonei Halep dupa câstigarea turneului de la Roland Garros, primul de Mare Slem din cariera.

- Consilierul municipal social-democrat Ciprian Craciun participa in aceste zile la o misiune economica in Austria si Ungaria. Delegatia din care face parte si politicianul satmarean a vizitat mai multe fabrici din cele doua tari. „Particip alaturi de alți antreprenori romani, la misiunea economica organizata…

- Corespondența din butoiul cu pulbere al Europei Bruxelles, 17 mai — Sputnik, Daniela Porovaț. Prima care a înțeles miza jocului a fost Angela Merkel, cea care a criticat dur, pe de o parte, în publicația Die Zeit, retragerea SUA din acordul iranian, dar a avut și…

- Diplomati din Romania, Ungaria, Cehia si Austria vor participa duminica seara, la receptia organizata de ministrul de Externe al Israelului la Ierusalim, unde va fi prezenta si Ivanka Trump, scrie presa din Israel, care precizeaza ca majoritatea diplomatilor europeni vor boicota evenimentul.

- Selectionerul Islandei spera ca echipa sa faca o figura frumoasa la prima sa participare la Cupa Mondiala fotbal, luna viitoare in Rusia, asa cum a reusit in urma cu doi ani la Campionatul European, competitie la care a luat parte tot in premiera, informeaza agentia Reuters. Selectionerul islandez Heimir…

- In Germania, este nevoie de nu mai putin de 600 de soferi/manipulanti bagaje si manipulanti bagaje in aeroport. Sectorul mecanic ofera locuri de munca pentru sudori, lacatusi, electricieni si instalatori. In domeniul HORECA este nevoie de personal servire la bar, bucatari, commis de partie,…