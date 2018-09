Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Matei, fost viceprimar al lui Darius Valcov, il ataca pe consilierul premierului spunand ca e “pe zi ce trece mai disperat”. Afirmațiile fostului viceprimar vin in contextul in care Valcov l-a numit “sandilau” pe un protestatar și a publicat un document in care apar informații medicale. Valeriu…

- Matei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care il acuza pe Darius Valcov ca da dovada de un „caracter josnic” și ca „este un tip diabolic care te minte și iți fura basca de pe cap fara sa clipeasca, asemeni unui iluzionist”. „Valcov a luat-o razna rau de tot, devine pe zi ce trece mai disperat,…

- Mesaj taios al primarului Timișoarei, Nicolae Robu, dupa ce informațiile privind problemele municipalitații cu banii au starnit valva in presa. Nu mai este un secret pentru nimeni ca, in ultimele luni, la Societatea Publica de Transport Timișoara lefurile angajaților au fost platite cu intarziere, din…

- Victor Ponta reactioneaza pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca a avut loc o tentativa de asasinat asupra sa. Fostul sef al PSD spune ca Dragnea si Valcov "ori iau aceleasi droguri ori mint de ingheata apele si isi bat joc de toata lumea".

- Mihai Stoica a fost reangajat la FCSB ca director sportiv, dupa ce a facut cariera ca manager general. Totusi, Gigi Becali l-a "turnat" ca negociaza pentru transferul lui Luka Zahovic: "Acum o jumatate de ora am vorbit cu MM și deja negociaza cu un atacant. Am incredere in MM pentru ca nu face greșeala…

- Unul dintre miniștrii din Guvernul Romaniei a decis sa le dea replica celor care il critica in mod constant pe Facebook, insa nu oricum, ci folosind un ton arogant, superior și, in unele cazuri, chiar jigniri

- Atac exploziv lansat de liderul PMP, Eugen Tomac, la adresa premierului Viorica Dancila, pe Facebook dupa ce motiunea de cenzura depusa de PNL a picat."Odata in plus, PSD-ALDE-UDMR a strigat mobilizarea generala pentru a apara incompetența și prostia la scara naționala. Incompetența pentru…