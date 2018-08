Stiri pe aceeasi tema

- Romania va prelua președinția Uniunii Europene in ianuarie 2019, un pas important pentru o țara care a aderat la UE in 2007, iar acest lucru va impinge țara in centrul atenției la Bruxelles. Atunci cand Romania a devenit membru al UE, existau ingrijorari ca țara nu era pregatita, in ce privește nivelul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea precizand ca va prezenta in cadrul CSAT aspectele care tin de siguranta nationala, referitoare la mitingul de vineri, daca i se va solicita acest lucru. In plus, ministrul a atras atenția…

- Nu ratați maine seara dezvaluiri cutremuratoare și detalii șocante din trecutul unuia dintre candidații la șefia DNA. Maine seara, de la ora 21 puteți citi extrase din documente oficiale care arata ce palmares profesional are acest candidat, nedemn pentru conducerea celei mai importante structuri judiciar-penale…

- Autoritațile europene au emis o alerta sanitara, dupa ce noua oameni au murit infectați cu listeria, dupa ce au mancat porumb congelat de la o fabrica din Ungaria. Potrivit Antena 3, dupa ce ANSVSA a spus ca in Romania nu este comercializat, compania Greenyard a confirmat ca aceste se vinde și pe teritoriul…

- Romania este pe primele locuri in Europa la poluarea aerului din interiorul cladirilor. Este vorba in special de spatiile publice, insa datele Comisiei Europene arata ca ne confruntam cu aceleasi probleme si in locuinte. Asta dupa ce ani la rand autoritatile s-au concentrat doar pe problema izolatiei…

- Comisia Europeana pentru Democrație in Drept, cunoscuta și sub numele de Comisia de Veneția, se va afla, luni, la București, unde va discuta cu reprezentanți ai statului și ai societații civile despre situația actuala din justiție. Tudorel Toader a declarat, luni dimineata, ca printre subiectele ce…

- Celebrul bucatar Anthony Bourdain, un povestitor și scriitor talentat devenit celebru pentru emisiunile sale de televiziune a murit. Bourdain avea 61 de ani. CNN a confirmat moartea lui Bourdain vineri și a anunțat ca acesta s-a sinucis. Bourdain a filmat și in Romania un episod. „Cu uriaș tristețe…

- Elena Udrea renunta la orice implicare in cadrul Tim Rail Cargo. Fostul ministru s-a retras din actionariatul companiei, unde avea 25% din titluri, si a vandut toate actiunile directorul operatorului feroviar privat Ioan Valeriu Trica, fost director general al CFR SA, pentru 500.000 euro, cerand totodata…