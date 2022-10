Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Kirienko, primul adjunct al sefului Administratiei prezidentiale ruse, a declarat sambata intr-un discurs pronuntat intr-o conferinta nationala a profesorilor, ca razboiul din Ucraina pe care Kremlinul a insistat pana acum sa-l numeasca „operatiune militara speciala” trebuie sa devina un „razboi…

- Razboiul din Ucraina expune Rusia spectrului unei crize ce ar putea costa funcția lui Vladimir Putin și ar antrena un razboi civil ca urmare a unei explozii a nemulțumirilor in țara – susține fostul diplomat rus Boris Bondarev. El a demisionat in luna mai din inalta poziție de consilier la Misiunea…

- Marți seara, in emisiunea sa din prime-time, de la Rossia-1, Soloviov i-a criticat pe ruși ca ar fi prapastioși și se lasa ușor doborați de veștile proaste de pe front. "Suntem toți intr-o stare de depresie pentru ca știrile nu sunt așa cum ne-am placea. (...) Daca bunici și strabunicii noștri ar fi…

- Vladimir Putin a devenit, in ultimul an, cea mai controversata persoana din lume, dar care a starnit și cele mai multe reacții de revolta, in urma razboiului cu Ucraina. De-a lungul timpului, s-au speculat multe zone in care ar putea sa se afle liderul de la Kremlin, iar majoritatea dintre cele au fost…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti, la New York, ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la "ambitiile sale imperiale" care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters.

- Razboiul din Ucraina le-a impins pe Finlanda și Suedia in brațele alianței NATO, a incurajat patriotismul ucrainean, a consolidat alternativa democratica pe care Ucraina o ofera in locul tiraniei liderului de la Kremlin și i-a indemnat pe clienții europeni ai Rusiei sa iși caute alte surse de aprovizionare.…

- Un fost diplomat de la Moscova, care a devenit unul dintre dezertorii ruși de rang inalt dupa ce și-a dat demisia din functia sa de la Geneva, de „rușine” ca Rusia a invadat Ucraina, a declarat ca Vladimir Putin s-ar simți „umilit” daca ar trebui sa se intalneasca fața in fața cu presedintele Ucrainei,…