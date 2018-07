Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia este urmarit de sute de milioane de oameni din intreaga lume. Chiar și de cei cu deficit de auz și vedere. Este cazul unui columbian pe care prietenii il ajuta sa traiasca atmofera de pe stadion chiar daca sta intr-un bar din Bogota.

- CHIȘINAU, 21 iun — Sputnik. Are doar 14 ani, dar a reușit sa faca câți alții artiști nu reușesc sa faca într-o viața. Vorbim despre moldoveanca Iuliana Beregoi care la o vârsta foarte frageda a devenit idolul a sute de mii de copii din Moldova, România și Rusia.…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Ramas fara antrenor dupa plecarea lui Zidane, Florentino Perez isi doreste sa aduca un om cu performante in fotbalul european, care sa continue triumfurile din Champions League. Viitorul antrenor are de lucrat si pe plan intern, acolo unde echipa sufera, nereusind sa castige decat doua trofee de…

- Serghei Lavrov l-a invitat pe Kim Jong-un sa efectueze o vizita in Rusia: "Veniti in Rusia, ne-am bucura sa va primim", a declarat Serghei Lavrov la sfarsitul intrevederii cu Kim Jong-un.Aflat in Coreea de Nord, Lavrov a declarat ca problema nucleara din Peninsula Coreeana nu poate fi rezolvata…

- Ionuț Nedelcearu, 22 de ani, nu se consuma din cauza criticilor legate de convocarea sa la lot pentru amicalele cu Chile și Finlanda și spune ca "nu am nicio vina daca lui Mister ii place de mine, nu-l voi dezamagi". - Ionuț, ai prins deja radacini in Rusia, la noua ta echipa, Ufa... Cum au fost primele…

- Denis Alibec poate pleca de la FCSB la oricare club care ofera 1,7 milioane de euro in schimbul sau. Arcadie Zaporojanu, impresar cu multe relații in Ucraina și Rusia, anunța ca are trei formații care-l doresc pe atacantul roman. "Interesul pentru Denis Alibec este foarte clar. Suma de 1,7 milioane…

- Arbitrul sarb Milorad Mazic va conduce finala Ligii Campionilor la fotbal, intre echipele Real Madrid si FC Liverpool, programata sambata 26 mai, pe Stadionul Olimpic din Kiev, a anuntat luni Comisia de Arbitri a UEFA, citata de EFE. Mazic, in varsta de 45 ani, este arbitru international…