Un fost dinamovist a pregătit 10 000 de sarmale pentru Târgul de Crăciun Dupa ce s-a dedicat ani buni fotbalului, fostul dinamovist, Liviu Ganea a decis sa se implice in industria horeca.El ii asteapta pe oameni cu mancaruri traditionale, la targul din Piata Constitutiei. An de an, se imbraca in haine populare și participa la Targul de Craciun de la București. Anul acesta, fostul dinamovist susține ca a pregatit de sarmale, pastrama dar și fasole. „Facem mancare romanesca, traditionala, sa oferim bucurestenilor ceva de calitate si ceva bun Asa trebuie sa ii intampinam pe oameni, sa aducem spiritul traditional. Avem pastrama de oaie marinata, care se tine in bait 3-4… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

