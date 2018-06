Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat independent Remus Cernea a facut un anunț drastic. Politicianul urmeaza sa plece din țara, iar decizia pare sa fie definitiva. Din noua lui casa, activistul promite sa continue sa lupte pentru valorile in care crede, dar și pentru Romania, deși n știe inca daca se va mai intoarce in țara…

- „Dragi prieteni, dupa 20 de ani de eforturi pe care le-am dedicat schimbarii in Romania, voi face acum tot mai mult pasul si spre actiuni care vizeaza intreaga umanitate, nu doar o tara. In cursul dupa-amiezii de maine voi pleca in Finlanda, unde ma voi angrena pentru o perioada mai lunga in proiecte…

- Guvernul a greșit numele academicianului Mircea Malița, in mesajul de condoleanțe al premierului Viorica Dancila. In mesajul postat inițial pe site-ul Executivului și trimis pe mail presei, numele academicianului a fost scris Maliția. Ulterior, Biroul de Presa a corectat mesajul. Prim-ministrul Viorica…

- Politicianul britanic a intrebat pe Twitter "de ce toata Romania poate sa se mute aici", in Marea Britanie? O tanara din Romania, doctorand in Marea Britanie, i-a dat o replica uluitoare care a devenit virala pe internet. "De ce toata Romania se poate muta aici?", a intrebat politicianul.…

- Fostul președinte al României, președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale din Republica Moldova, Traian Basescu, susține ca nu va candida niciodata la o funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Politicianul spune ca și-a dorit un partid unionist în…