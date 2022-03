Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis un act de constatare pe numele unui fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a fost constatat cu încalcarea regimului juridic al declararii averii și intereselor personale, fiindu-i identificata o avere nejustificata în marime…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat pe numele fostului prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al UTA Gagauzia (vice-bașcan), Vadim Ceban care in prezent deține funcția de șef al „Moldova-Gaz”, a fost constatat cu incompatibilitate de funcție. Controlul in privința acestuia a…

- Autoritatea Naționala de Integritate a publicat lista reactualizata a dosarelor de confiscare a averii. Astfel, printre persoanele care risca sa ramina fara sute de mii de lei, in cazul in care ANI va avea ciștig de cauza in instanța se numara și foștii deputați Dumitru Diacov, Sergiu Sirbu, Vladimir…

- Autoritatea Naționala de Integritate a publicat lista reactualizata a dosarelor de confiscare a averii. Astfel, printre persoanele care risca sa ramana fara sute de mii de lei, in cazul in care ANI va avea caștig de cauza in instanța se numara și foștii deputați Dumitru Diacov, Sergiu Sirbu, Vladimir…

- In saptamina 17-21 ianuarie 2022, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) au fost inițiate cinci proceduri de control. In patru cazuri sint vizate posibile conflicte de interese, admise de un primar din r-nul Florești, care figureaza și intr-un control pe incompatibilitate de funcție, cite un consilier…

- Autoritatea Naționala de Integritate, in rezultatul unui control al averii inițiat in martie 2020, a emis un act de constatare in privința unui fost deputat din Parlamentul RM care nu a reușit sa justifice proveniența a sumei totale de 2 947 659 lei. Actul emis este al 27-lea act de constatare in care…

- Autoritatea Naționala de Integritate, in rezultatul unui control al averii inițiat in martie 2020, a emis un act de constatare in privința unui fost deputat din Parlamentul RM care nu a reușit sa justifice proveniența a sumei totale de 2 947 659 lei. Actul emis este al 27-lea act de constatare in care…

- Autoritatea Naționala de Integritate, in rezultatul unui control al averii inițiat in martie 2020, a emis un act de constatare in privința lui Vladimir Vitiuc, fost deputat din Parlamentul RM care nu a reușit sa justifice proveniența a sumei totale de 2 947 659 lei. Actul emis este al 27-lea act de…