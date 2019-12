Un fost deputat PSD de Turda a trecut la PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul turdean Cristina Burciu și-a anunțat afilierea la grupul parlamentar PNL, dupa ce a fost exclusa din PSD, pe motiv ca a votat investirea Guvernului Orban, anunța Mediafax. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul Cristina Burciu a anuntat, miercuri, ca va trece de la grupul parlamentar PSD la grupul PNL. Burciu a depus in acest sens o informare la Biroul permanent al Camerei Deputatilor. "Subsemnata Burciu Cristina, prin prezenta ca aduc la cunoștiința faptul ca, incepand cu data de 4 decembrie…

- Deputatul PSD Cristina Burciu și-a anunțat, miercuri, afilierea la grupul parlamentar al PNL, dupa ce la sfarșitul lunii octombrie, anunțase ca va vota investirea Guvernului Orban, pe motiv ca Romania trebuie sa intre intr-o zona de stabilitate.”Subsemnata Burciu Cristina, prin prezenta ca…

- Curtea Constituționala a Romaniei dezbate, miercuri sesizarea fața de alegerea lui Teodor Meleșcanu in funcția de președinte al Senatului. Reclamația a fost formulata de 33 de senatori: membrii grupului parlamentar al Partidului Alianței Liberalilor și Democraților, ai grupului parlamentar al Partidului…

- "Ii urez succes, stiti foarte bine ca la Cluj au fost niste probleme in cadrul organizatiei. Au mai fost doi parlamentari care au plecat, au revenit. Presupun ca este o decizie in primul si in primul rand emotionala a doamnei deputat. Cred ca este o discutie pe care eu mi-as dori sa o port in cadrul…

- Deputatul PSD Cristina Burciu anunta ca a decis sa sustina investirea Guvernului Orban. "Am decis sa sustin investirea in functie a Guvernului propus de Ludovic Orban, pentru ca Romania nu isi poate pe...

- Teodor Melescanu ar putea pierde sefia Senatului. Pe lista de sedinta de miercuri a Curtii Constitutionale se afla sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Senatului nr.36/2019 pentru alegerea presedintelui acestei camere. Sesizarea a fost formulata de 33 de senatori, membri ai Grupului…

- "Bun venit in echipa si in grupul PRO Romania colegului nostru deputat de Suceava Emi Havrici. Trebuie sa recladim social democratia si Romania!", a scris Ponta pe Facebook. Totodata, un alt deputat - Mihaita Gaina - a informat Biroul permanent ca a demisionat din PSD si nu va mai activa in…