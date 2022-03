Un fost consilier local din Ciurea este cercetat de ANI GRIGORAȘ CONSTANTIN NECULAI, fost Consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Ciurea, s-ar fi aflat in incompatibilitate pe perioada mandatului din 2016 – 2020. „In perioada exercitarii mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comerciala in cadrul careia soția persoanei evaluate este administrator/asociat, a efectuat servicii in beneficiul comunei Ciurea, intocmind un numar de șapte facturi (incheiate cu C.L.) in valoare totala de 289.975,17 Lei, incalcand astfel prevederile art. 90, alin. (2) din Legea nr.161/2003”, a tranmis ANI printr-un comunicat. Conform art.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

