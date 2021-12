Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul, in varsta de 67 de ani, și-a ucis in 2017 soția, dupa ce a trecut intenționat cu mașina peste ea in fața casei lor din Franța. Cei doi s-ar fi certat in legatura cu un program de televiziune. Acum, la patru ani de la incident, barbatul a fost gasit vinovat de crima de catre un tribunal francez…

- Un barbat din judetul Vaslui si-a ucis fiul si sotia, apoi a plecat cu masina. La un moment dat s-a rasturnat intr-un sant, iar un trecator a sunat la 112. Barbatul a spus asistentei de pe Ambulanta ca si-a ucis familia, aceasta alertand autoritatile care au stabilit ca informatia se confirma. Potrivit…

- In urma accidentului, șoferul ranit a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Slobozia.Acesta a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul indicand o valoare de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat.Polițiștii au intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare…

- Atât echipajul de salvare SMURD, cât și Poliția au fost la fața locului. Accidentul s-a produs în timp ce o femeie a vrut sa iasa cu mașina din curtea unei firme, dar a intrat în coliziune cu o alta mașina. …

- Un barbat inconștient a fost adus la Spitalul Victor Babeș din Capitala, cu o mașina personala, de catre trei persoane. Oamenii au precizat ca barbatul nu se simțea deloc bine din cauza coronavirusului, insa dupa ce medicii l-au consultat, au realizat ca barbatul era deja mort. O mașina particulara,…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a fost dus cu o mașina privata la Spitalul Victor Babeș din București. In autoturism se aflau alte trei persoane care au solicitat ajutorul cadrelor medicale de urgența, asta dupa ce au marturisit ca este posibil sa fie infectat cu virusul SARS-COV-2. Totodata, aceștia…

- Un barbat decedat a fost dus cu o mașina la Spitalul Victor Babeș din București. In mașina se aflau alte trei persoane care au solicitat ajutorul cadrelor medicale. Medicii de garda au constatat ca barbatul este mort și au chemat Poliția. Incidentul a avut loc luni. Potrivit reprezentanților…

- Cu doar o zi inainte de inceperea noului an școlar, fostul director adjunct al Liceului Tehnologic Bustuchin, profesor de limba romana al unitații de invațamant, a fost gasit spanzurat. Barbatul a deținut funcția de conducere din 1 septembrie pana pe 3 septembrie, moment in care a demisionat din funcție,…